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Ekonomi

MEB 60 engelli memur alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 18 ilde görevlendirilmek üzere toplam 60 engelli memur alacak.

24 Ekim 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 18 ilde görevlendirilmek üzere toplam 60 engelli memur alacak.

MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzasıyla illere gönderilen genelgede, ekim-kasım döneminde engelli personel alımı konusunda Devlet Personel Başkanlığına teklifte bulunulduğu ve bu kurumca yapılan değerlendirme sonucu, engelli personel alımına ilişkin duyurunun 25 Ekim 2009 tarihine kadar Resmi Gazete'de ve ülke çapında yayın yapan bir gazetede yayımlanacağının Milli Eğitim Bakanlığına bildirildiği kaydedildi.

Genelgede, 10'uncu dereceyle memur kadrosuna alınacak engelli adaylarda ortaöğretim (lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul) mezunu olma şartının aranacağı, Başbakanlığın özürlü istihdamına ilişkin genelgesi gereği üst yaş sınırının aranmayacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli personel alımıyla ilgili başvuruda bulunacak adayların, 26 Ekim-9 Kasım 2009 tarihleri arasında illerde belirlenecek başvuru bürolarına yapabileceklerinin belirtildiği genelgede, engelli memur alımıyla ilgili sınavın ise 22 Kasım 2009 günü yapılacağı bildirildi.

Açılacak sınavda başarılı olanlar ise şu illerde görev yapacaklar:

Adana (2), Amasya (2), Ankara (5), Antalya (4), Aydın (3), Balıkesir (4), Çorum (2), Elazığ (3), Erzurum (3), Gaziantep (3), Mersin (5), İstanbul (5), İzmir (5), Kayseri (3), Konya (4), Malatya (2), Samsun (3) ve Yozgat (2)

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