T24 LogoT24 Logo
Gündem

MEB 2018'de hangi branştan kaç öğretmen atayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi

02 Ocak 2018 15:24

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TBMM Eğitim Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ceyhun İrgil, 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasının ardından hangi alandan kaç öğretmen atanacağını sordu. Bakanlıktan İrgil'in sorularına yanıt geldi. MEB’den gelen yanıtta, branşlara ilişkin bir belirlemenin henüz yapılmadığı belirtildi.

CHP’li İrgil’in sorusuna yanıt veren MEB, “İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlarla bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirlemektedir. Belirlenen bu eğitim kurumları atama döneminde sisteme yansıtılarak atanacak öğretmen adaylarının tercihine sunulmaktadır. Bu kapsamda henüz bir belirleme yapılmamıştır” açıklamasını yaptı. 

'Son 5 yılda emekli öğretmen sayısı  arttı'

Bakanlık ayrıca CHP’li İrgil’in emekliye ayrılan öğretmen verilerine ilişkin sorusunu da yanıtladı. MEB’in verdiği rakamlara göre; 2017’nin temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısı 2016’nın temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısına oranla yüzde 17’lik bir artış göstererek 11 bin 408’e yükseldi. Öte yandan bilimsel olmadığı yönünde eleştirilen yeni müfredatın açıklanmasını takiben toplamda 12 bin 330 öğretmen emekliye ayrıldı. Son 5 yılda emekli olan öğretmen sayıları da belirlendi; 2013’te 5 bin 381, 2014’te 6 bin 321, 2015’te 9 bin 005, 2016’da 9 bin 943, 2017’de 13 bin 373 öğretmen emekli oldu. 

ETİKETLER

MEBöğretmenatama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24