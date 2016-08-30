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MEB, 2016-2017 yılı sınav takvimini yayınladı

TEOG’un ortak sınavları 26-27 Nisan’da yapılacak

30 Ağustos 2016 20:29

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan 2017 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek ikinci dönem merkezi ortak sınavlar, 26-27 Nisan 2017'de gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, açık öğretim ortaokulu-açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi birinci dönem sınavları, 7-8 Ocak 2017'de, ikinci dönem sınavları 18-19 Mart 2017'de, üçüncü dönem sınavları ise 1-2 Temmuz 2017'de yapılacak.

MEB'in geçen yıl açıkladığı takvimde, TEOG kapsamında düzenlenecek birinci dönem merkezi ortak sınavların 23-24 Kasım 2016'da, mazeret sınavlarının da 10-11 Aralık 2016'da yapılacağı açıklanmıştı.

MEB'in 2017 sınav takvimine göre, TEOG kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlar 26-27 Nisan 2017'de, mazeret sınavları da 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (2017/PYBS) 10 Haziran 2017'de düzenlenecek.

Öte yandan, MEB, bu yıl altıncı kez düzenlediği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri teorik sınavlarının gelecek yıl beş defa düzenlenmesini ve sınavların adayların ulaşım sıkıntılarını dikkate alarak, saat 14.00'de başlatılmasını kararlaştırdı.

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