MEB 10 bin öğretmen ataması yapacak

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 65 alana 10 bin öğretmen atayacak. Başvurular, 17-31 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek, atamalar 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvuruların tarhi aralığı 17-31 Mayıs olarak açıklanırken, başvurular internet üzerinden yapılacak.





MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 Haziran atama döneminde, öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 8 bin 982 ilk atama, 700 açıktan ve kurumlar arası yeniden atama, 300 açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama yapılacak. Beden eğitimi alanına milli sporculardan sınavsız atama yoluyla 18 kişi olmak üzere toplam 65 alana 10 bin atama gerçekleştirilecek.





İlk atamaya başvuracakların, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmaları gerekiyor.







Sanal ortamdan yapılacak başvurular 17-31 Mayıs tarihlerinde







Başvurular 17-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmenlerin atama işlemleri ise 4 Haziran'da yapılacak.





Sınıf öğretmenliği 2 bin 737, İngilizce 795, rehber öğretmen 746, okul öncesi öğretmenliği 727 kontenjan ile en çok atama yapılacak branşlar olacak.