MEB, 1 Haziran'da hangi kursların açılacağını duyurdu

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Bakanlık, 81 ile konuya ilişkin yazı gönderirken yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerin de yer aldığını yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Genel Müdürlüğümüze bağlı, özel okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokulları ve ana sınıfları 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Bu kapsamda, kurum binaları, eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında Koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili tedbirler alınacak.

Özel okul öncesi eğitim kurumları, kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Yani özel öğretim kurumları, 1 Haziran'dan sonra yaz döneminde yaptıkları, yaz okulu, sosyal etkinlikler, kayıt alma gibi faaliyetlerini yürütebilmek için açık olacak, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapabilecek. Yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, gemi adamı, pilot yetiştirme kursları, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel kurumlardan isteyenler, 1 Haziran itibarıyla eğitime başlayabilecek. Bu süreçte, sadece özel öğretim kursları uzaktan eğitime devam edecek "