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Spor

McLaren'den özür mektubu

24 Nisan 2009 19:56


Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yarış komiserlerine yalan beyanat vermekle suçlanan McLaren takımının CEO'su Martin Withmarsh Uluslararası Otomobil Federasyonu'na bir özür mektubu yazdı. 


McLaren takımı 29 nisanda toplanacak, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde minimum ceza almak için çaba gösteriyor.

Avustralya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve spor direktörü Dave Ryan'ın yarış komiserlerine yalan söylediğinin anlaşılmasının ardından, önce Hamilton bir basın toplantısıyla özür diledi. Sonra, Ryan'ın görevine son verildi. hatta Malezya Grand Prix'si sonrası takımın CEO'su Martin Withmarsh istifasını bile sundu, ancak reddedildi.

Takım patronu Ron Dennis'in tamamen Formula 1'i bırakması da takımda yeni bir dönemin başladığının bir göstergesi olarak lanse edildi.

Son olarak Whithmarsh, FIA Başkanı Max Mosley'e açık bir özür mektubu yolladığını açıkladı.

Withmarsh daha detaylı bir açıklama yapmadı, ancak, FIA ile olan ilişkilerinin daha yapıcı bir hale gelmesi gerektiğini söyledi. Avustralya Grand Prix'sinde McLaren takımı Hamilton'ın güvenlik aracı pistteyken Trulli'ye kasıtlı olarak yol vermesi konusunda yalan beyanatta bulunmuştu.

Sporun imajına zarar vermekle suçlanan takımın şampiyonadan ihraca kadar varan bir ceza alabileceği söyleniyor.

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