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Spor

McLaren yeni aracını tanıttı

F1 2010 sezonunda çifte şampiyonluk hedefleyen McLaren, yeni aracı MP4-25'i tanıttı.

29 Ocak 2010 02:00

T24 - F1 2010 sezonunda çifte şampiyonluk hedefleyen McLaren, yeni aracı MP4-25'i tanıttı.

McLaren, yeni sezonda kullanacağı Mercedes motorlu MP4-25'i Vodafone'un Newbury'deki merkezinde tanıttı.

İngiliz takımı, motor sağlayıcısı Mercedes-Benz kendi F1 takımını kurmasına rağmen yeni aracında yine gümüş rengin hakim olduğu bir tasarımı benimsedi.

MP4-25'te, geçtiğimiz yılki MP4-24'te bulunmayan köpekbalığı yüzgeci şeklinde arka kanada kadar uzanan motor kapağı dikkat çekiyor.

McLaren, son iki yılın şampiyonlar Lewis Hamilton ve Jenson Button ile mücadele edeceği 2010 sezonunda çifte şampiyonluk hedefliyor.

Takım patronu Martin Whitmarsh, "başarının anahtarının hazırlık olduğunu Alexander Graham Bell söylemişti. Biz bu sezona her zamankinden çok daha iyi hazırlandık. Mükemmel bir takım ve iyi bir araç, ancak en iyi pilotlarla başarıya ulaşır. Pilotlarımızı tanıtmama gerek yok, ikisi de şampiyon ve bu sezon yine kazanmak istiyorlar" dedi.



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