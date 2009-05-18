T24 LogoT24 Logo
Spor

M.City'den yalanlama

18 Mayıs 2009 18:03

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City yönetimi, teknik direktör Mark Hughes'un gönderileceği yönündeki söylentileri yalanlayarak, Galli teknik adamın, gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi.

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Hughes'un, daha iyi bir teknik direktörle değiştirileceğine ilişkin basında yer alan haberleri yalanladı. Bu spekülasyonlara çok şaşırdığını, Hughes'un çalıştırıcılığından memnun olduklarını belirten Al Mubarak, "Daima Mark'a inancımızın tam olduğunu belirttik, yine belirtiyorum. Mark, gelecek sezon da takımı çalıştırmaya devam edecek. Değişen bir şey yok" dedi.

Al Mubarak, ligde şampiyonluğunu ilan eden Manchester United'ın 40 puan gerisinde, 10. sırada bulunan takımın durumu için de "Gelecek sezon her şey daha iyi olacak" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24