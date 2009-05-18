M.City'den yalanlama

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City yönetimi, teknik direktör Mark Hughes'un gönderileceği yönündeki söylentileri yalanlayarak, Galli teknik adamın, gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi.



Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Hughes'un, daha iyi bir teknik direktörle değiştirileceğine ilişkin basında yer alan haberleri yalanladı. Bu spekülasyonlara çok şaşırdığını, Hughes'un çalıştırıcılığından memnun olduklarını belirten Al Mubarak, "Daima Mark'a inancımızın tam olduğunu belirttik, yine belirtiyorum. Mark, gelecek sezon da takımı çalıştırmaya devam edecek. Değişen bir şey yok" dedi.



Al Mubarak, ligde şampiyonluğunu ilan eden Manchester United'ın 40 puan gerisinde, 10. sırada bulunan takımın durumu için de "Gelecek sezon her şey daha iyi olacak" diye konuştu.

