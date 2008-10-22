M.City'de sakatlık şoku!..



İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester City'nin kanat oyuncusu Martin Petrov da takımının sakat oyuncular listesine katıldı.



Manchester City Teknik Direktörü Mark Hughes, Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Petrov'un, 19. Dünya Kupası elemelerinde geçen hafta çıktığı maçta dizinden sakatlandığını belirterek, oyuncunun Şubat ayına kadar sahalara uzak kalabileceğini bildirdi.



Böylece 29 yaşındaki futbolcu, Micah Richards, Darius Vassell, Benjani, Michael Johnson ve Valeri Bojinov'ın da aralarında bulunduğu sakat oyuncular listesine katılmış oldu.







