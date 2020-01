McGurk'tan YPG komutanı için taziye mesajı

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da IŞİD'le çatışmada yaşamını yitiren YPG komutanı Adnan Abu Amjad için bir taziye mesajı yayınladı.

Was honored to have met Abu Amjad. A warrior against ISIS. Here with his parents freed in Manbij. He gave his life yesterday in Raqqa. RIP pic.twitter.com/W3wbqr3ryU