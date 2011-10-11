-McGuinness, bir askerin oğluyla yüzleşti DUBLİN (A.A) - 11.10.2011 - İrlanda 27 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanırken, Sinn Fein partisinin adayı Martin McGuinness seçim gezisi sırasında, babasının İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından öldürüldüğünü öne süren bir İrlandalının tepkisiyle karşılaştı. IRA bağlantılı geçmişi nedeniyle son günlerde eleştirilerin odağı olan Martin McGuinness, Athlone'da seçim kampanyasını sürdürürken, 1983 yılında vurularak öldürülen bir askerin oğluyla yüzleşmek durumunda kaldı. David Kelly adlı İrlandalı, iş adamı Don Tidey'nin 1983 yılında fidye için kaçırılmasının ardından çıkan olaylarda, o dönemde İrlanda ordusu mensubu olan babasının vurulduğunu söyleyerek, McGuinness'ten sorumluların isimlerini istedi. McGuinness ise Don Tidey'nin kaçırılması olayına karışan IRA üyelerini tanımadığını belirterek, Kelly ve ailesinin acısını paylaştığını, ancak söz konusu olaylar sırasında IRA yönetiminde bulunmadığını belirtti. "Babası için adalet istediğini" vurgulayan ve McGuinness'i "yalancılık"la itham eden Kelly daha sonra basına yaptığı açıklamada, "adli tıp verilerinin, babasının bir IRA üyesinin silahından çıkan kurşunla öldüğünü kesin olarak kanıtladığını" söyledi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Kuzey İrlanda yönetimindeki görevini geçici olarak bırakan Martin McGuinness, geçen hafta yapılan bir kamuoyu yoklamasında Micheal D. Higgins ve Sean Gallagher'in ardından üçüncü favori aday olarak öne çıkmıştı. McGuinness 27 Ekim'deki seçimde, en az 20 Meclis üyesi ya da 4 yerel yönetimin desteğini arkasına almayı başaran diğer 6 adayla yarışacak. Seçim yarışına Higgins, Gallagher ve McGuinness'le birlikte Gay Mitchell, David Norris, Dana Rosemary Scallon ve Mary Davis katılıyor.