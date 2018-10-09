McGregor'la maçı olaylı biten Nurmagomedov: Tanrı'ya bu palyaço ile kafeste yalnız kalmak için dua ettim

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u 4 rauntta yenerek kemerini koruyan ‘Kartal’ lakaplı şampiyon dövüşçü Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, maçın sonunda çıkan olaylarla ilgili hayranları önünde bir konuşma yaptı. Namağlup sporcu Nurmagomedov, kemerini kaybetme riskine rağmen özür dilemeyerek "Kartalı kafese kapatamazsınız" dedi.

Nurmagomedov, "Tanrı'ya tek bir şey için, bu palyaço ile kafeste yalnız kalmak için dua ettim. Her gün bunu istedim. Hiçbir yaramız olmadan, gücümüzü toplayıp kafeste birlikte kalmak istedim. Çünkü dışarıda birçok şey söylenmişti. Kapı kapandığında eylemlerimin sorumlusunun ben olmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

Las Vegas'ta cumartesi günü düzenlenen UFC 229 dövüş gecesinde Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırdı ve büyüyen olaylara polis müdahale etti.

Dağıstan'daki Anji Arena'da dün kendisini karşılayan 10 bin taraftara hitap eden ‘Kartal' lakaplı Nurmagomedov, öfke doluydu.

Nurmagomedov, "Tanrı'ya tek bir şey için, bu palyaço ile kafeste yalnız kalmak için dua ettim. Her gün bunu istedim. Hiçbir yaramız olmadan, gücümüzü toplayıp kafeste birlikte kalmak istedim. Çünkü dışarıda birçok şey söylenmişti. Kapı kapandığında eylemlerimin sorumlusunun ben olmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

McGregor'a iki ülkenin halkı arasındaki farkı göstermek istediğini belirten dövüşçü "Biz tarihimizi, atalarımızı, yaşadıklarımızı biliyoruz. Bizi hiçbir şey bölemez. Maçtan sonra olanlarla ilgili bazıları yanlış yaptığımı, bazıları da doğrusunu yaptığımı söyleyebilir. Ancak kartalı kafese kapatamazsınız. Onlara bunu gösterdim" ifadelerini kullandı.