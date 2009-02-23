McDonald’stan 450 kişiye iş imkanı

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Serim, 2009’da yüzde 10-15 arasında büyümeyi hedeflediklerini ve 14 adet restoran açmayı planladıklarını söyledi. Serim açılacak restoranlarla 400-450 kişilik yeni istihdam yaratacaklarını kaydetti.



McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Hakan Serim, 2008 yılı hedeflerinin tamamını geçtiklerini, satışlarında yüzde 30, fiş sayılarında yüzde 11 büyüme gerçekleştiğini kaydederken, günde 200 bin olmak üzere toplamda yılda 73 milyon kişiye servis verdiklerini belirtti.



Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Serim, 2008 yılını 116 restoranla kapattıklarını, yıl ortasında hedeflerini revize ettiklerini, 7 adet açılışları varken bunu 13’e çıkarttıklarını anlattı.



Yeni restoran açılışlarıyla sistemde 400 kişi daha istihdam ettiklerini ve şu anda toplam 3 bin 500 çalışanlarının bulunduğunu aktaran Serim, tedarikçilerinde 10 bin civarında kişinin çalıştığını söyledi.



Serim, 2008’de yeni inisiyatiflerle beraber planlarını geliştirdiklerini, bunlardan en önemlisinin kahvaltı olduğunu kaydederek, kahvaltı uygulamasına mayıs ayında test olarak başladıklarını, 49 restorana ulaştıklarını bildirdi. Serim, “Özellikle kasım ayındaki reklamlardan sonra kahvaltıda ciddi bir artış var ve biz de gidişatından memnunuz. Kahvaltı, bu uygulamanın bulunduğu restoranlardaki genel satışlarımızın yüzde 2.5’ini kapsıyor” dedi.



Uzun saat veya 24 saat uygulamasına geçtiklerini, şu anda 45 restoranda sürdürdükleri bu uygulamanın, satışlarına olumlu katkı sağladığına işaret eden Serim, 42 restoranda Alo Servis uygulamasını yürüttüklerini dile getirdi.



Serim, ürünlerinin yüzde 98’ini Türkiye’den tedarik ettikleri ve geçtiğimiz yıl 37 milyon adet ekmek, 2 bin 200 ton et, bin 250 ton tavuk eti, 6 bin ton patates ve 2,5 milyon litre süt kullandıkları bilgisini verirken, “Bunların tamamı Türkiye’deki üreticilerden. Tedarikçilerle 56 milyon dolarlık iş hacmimiz var” diye konuştu.



2009’da 285 milyon lira ciro beklentisi



Hakan Serim, 2008 yılını 250 milyon TL ciro ile kapattıklarını, 2009’da da 285 milyon TL ciro beklediklerini kaydederek, 2009’da günde 220 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini, bunun da 1 yılda Türkiye nüfusunun üzerinde kişiye ulaşmak anlamına geldiğini söyledi.



Bu yıl da yüzde 10-15 arasında büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Serim, “Bu büyüme hedefini tutturacağımızı düşünüyoruz. Bu yıl 2008’in yüzde 15 üzerinde ciro hedefliyoruz. Tabii, geçen yıl olduğu gibi 2009’da da hedeflerimizi artı yönde revize etmeyi umuyorum çünkü şu andaki gelişmeler bizi bu konuda teşvik ediyor” dedi.



400-450 kişiye iş imkanı



Bu ortamda, tüketicilere değer içeren ürünleri, belli fiyatlardan sundukları takdirde krizden daha olumlu çıkacaklarını düşündüklerini ifade eden Serim, bu nedenle hedeflerini artı yönde revize etmeyi planladıklarını belirtti.



Hakan Serim, yiyecek sektörünün krizden en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu dile getirerek, “Bizim bununla ilgili tüketicilere sunduğumuz birçok promosyon ve değer içeren ürün olduğu için bu konuda tercih edilme daha fazla oluyor bizim açımızdan” dedi.



Bu yıl menülerini yeni ürünler katmayı planladıklarını, kahvaltının üzerinde duracaklarını, uzun saatler, geç saatler, alo servis uygulamalarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Serim, 2009 yılında 14 adet restoran açmayı planladıklarını ancak, bu hedefi daha yükseğe revize edebileceklerini söyledi.



Serim, yeni illerde olmayı planladıklarını ve açmayı planladıkları 14 restoranda 400-450 kişilik yeni istihdam yaratacaklarını bildirdi.

