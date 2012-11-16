McDonald's'taki kötü gidişin faturası kadın patrona kesildi

Son satış verilerinden memnun kalmayan McDonald's yönetimi, şirketin ABD biriminin bir numaralı ismi Jan Fields'ın yerine Jeff Stratton'ı getirme kararı aldı.
Dünyanın en büyük hamburger zinciri McDonald's, ABD biriminin başındaki ismi değiştiriyor.
Son açıklanan satış verilerinden memnun kalmayan McDonald's yönetimi, şirketin ABD biriminin bir numaralı ismi Jan Fields'ın yerine Jeff Stratton'ı getirme kararı aldı. Şirket bünyesinde 35 yıl çalışan Fields, görevini 1 Aralık'ta bırakacak.
ABD biriminin yeni patronu 40 yıldan fazla süredir şirkette çalışıyor. Detroit'teki restoranda işe başlayan Stratton, 2001 yılında şirketin batı biriminin başına geçmişti.
Şirketin ABD'deki cirosu geçen yıl yüzde 5.1 büyürken, Avrupa'da büyüme yüzde 14, Asya-Pasifik-Ortadoğu bölgesinde yüzde 19 olarak gerçekleşti.
Şirketin ABD'deki satışları geçen ay yüzde 2.2 gerilemişti. Firmanın kârı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.5 düşmüştü.