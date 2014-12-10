McDonald's'ta porno yayın yapıldı

İsviçre'de bir McDonald's şubesinin televizyon ekranındaki porno yayın, bir çalışanın durumu fark etmesiyle kapatıldı.

Restoranda olan müşterilerden Steffen Reiniger, "Erkek erkeğe olduğumuz için bizi rahatsız etmedi. Ama içeride çocuklu bir aile olsaydı, ne olurdu bilmiyorum" dedi.

Olayın ardından restoran yönetimi özür dilerken; işletmenin sözcüsü Aglae Strachwitz, müşterilerin ricası üzerine bir Alman spor kanalının açıldığını, söz konusu yayının da bu kanaldan yapıldığını söyledi.

Olay yaratan görüntülerin "Seksi Spor Klipleri" isimli bir program içinde yayınlandığı belirtildi.