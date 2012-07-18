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Dünya

McDonald's'da hamburgerin içinden fare kuyruğu çıktı!

Fare kuyruğunun hamburgerin içine yanlışlıkla düştüğü belirtildi

18 Temmuz 2012 18:40

Şili'de dünyaca ünlü fast-food zinciri McDonald's'da hamburgerin içinden fare kuyruğu çıktı. Yetkililer, başkent Santiago’nun 700 km güneyinde yer alan Temuco kentindeki restorandan alınan hamburgerin içinden fare kuyruğunun çıktığını bildirdi. McDonalds’tan aldığı hamburgerin içinde "garip birşey" farkeden ve bunun fare kuyruğu olduğunu anlayan müşteri olayı hemen sağlık yetkililerine iletti.

Bölgenin üst düzey sağlık yetkilisi Waldo Armstrong gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemelerden sonra peynir ve hamburger ekmeğinin içinde pişmiş fare kuyruğu parçalarına rastlandığını doğruladı. Fare kuyruğunun hamburgerin içine yanlışlıkla düştüğü belirtildi. Restoran, restoran müdürüne verilecek para cezasının miktarı belirlenene kadar kapalı kalacak.

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