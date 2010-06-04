McDonald's zehirli Shrek bardakları toplatıyor

T24- Dünyanın önde gelen fast-food zinciri McDonald's, yeni "Shrek" filminin promosyonu için sattığı 12 milyon bardağı, üzerindeki resimler zehirli kadmiyum maddesi içerdiği için toplatıyor.





McDonald's, müşterilerinden, 2 dolara satılan ve animasyon filminin ana karakterlerinin dört farklı şekilde resmedildiği bardakları kullanmamalarını istedi.



Shrek bardaklarındaki boyanın çocukların eline bulaşması ve çocukların ellerini yıkamadan ağızlarına götürmeleri halinde düşük seviyede kadmiyuma maruz kalmasından endişe ediliyor.



Araştırmalar, kadmiyum metalinin, kemik erimesi ve ciddi böbrek problemlerine sebebiyet verebilen kanserojen bir madde olduğunu gösteriyor.



TÜRKİYE'DE YOK





McDonald's Türkiye'den yapılan kısa açıklamada, "Habere konu olan Shrek bardakları Türkiye’de bulunmamaktadır" denildi.