McDonald's ve KFC'den 18 yaş altına yasak

Fast food zincirleri McDonald's ve KFC, İngiltere'deki bazı şubelerinde, 18 yaşın altındakilere restoran içinde yemeyi yasakladı. Gerekçe ise, "toplum düzenini bozan davranışları".

BBC Türkçe'de yer alan habere göre karar, birkaç hafta önce İngiltere'nin Stoke-on-Trent bölgesindeki bir McDonald's şubesinde 20 genç arasında çıkan kavgadan sonra alındı.

Silahlı polislerin ve bir helikopterin de gönderildiği kavgada silahlar da çekilmişti. Gözaltına alınan sekiz kişi daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Fast food zincirinin yeni kararına göre bazı şubelerde 18 yaşın altındakiler artık yalnızca yanlarında bir ebeveynle restoran içinde yemek yiyebilecek.

Aksi takdirde ise yalnızca paket servisten yararlanabilecekler.

McDonald's, yasağın amacının diğer müşterileri korumak olduğunu ve 'şimdilik' uygulamada kalacağını söylüyor.

Firma, özellikle gençleri hedef almadıkları belirtiyor fakat soruna dikkat çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bölge halkı ne diyor?

BBC Newsbeat Stoke-on-Trent'e gidip yasağın bölgede nasıl karşılandığını araştırdı.

26 yaşındaki Scott, McDonald's ve KFC'nin 2016'nin 'gençlik kulübü' olduğu görüşünde:

"İnsanlar okuldan sonra şehir merkezine, McDonald'sa gidiyor çünkü ucuz. Gidecek başka yerleri yok."

23 yaşındaki Lauren ise tepki gösteriyor. Lauren'ın ailesi kavganın çıktığı Meir Park şubesindeki restorana yakın oturuyor.

Lauren, "Aralarında 5-6 yaşlarındakilerin bile olduğu çocuklar o sokaklarda yürüyor, orada tartışan iki büyük çete var. Çocuklarımın oralarda olmasını istemiyorum. Bu nedenle Meir'den taşındım" diyor.

McDonald's: Toplum düzenini bozuyorlar

McDonald's yasakla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımız ve müşterilerimizin restoranlarımızda her zaman keyifli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz."

"Bazı restoranlarda son dönemde toplum düzenine aykırı davranışlar görüldü. Polisle yapılan görüşmeler sonucunda şimdilik bazı geçici kısıtlamalar getirildi."

"Bu ülke genelinde konulan bir yasak değil. Mevcut başka sorunlar yaşayan diğer restoranlara ek önlemler getirildi."

Yasağa katılan KFC restoranı da şu açıklamayı yaptı:

"Elimizdeki tek çözümün bu olması çok üzücü. Bazı müşterilerimizi hayal kırıklığına uğratacağımız için üzgünüz."

"Fakat bu yasağın uygulanmaya başladığı zamandan bu yana restoranlarda kayda değer ilerleme kaydedildi ve yerel toplum merkezlerinden ve müşterilerden destek gördük."