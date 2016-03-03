McDonald’s ve Burger King arasında reklam savaşı

ABD’li dünyaca ünlü fast food zincirleri McDonald’s ve Burger King, yeni reklam kampanyaları için birbirlerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, dünyaca ünlü iki fast food zinciri arasındaki savaş McDonald’s için hazırlanan reklamla başladı. Fransa'da yayınlanan reklamda, yol kenarındaki bir tabelaya göre McDonald’s sadece 5 kilometre uzaklıktayken, en yakın Burger King restoranını 258 kilometre uzaklıkta.

Burger King de McDonald’s’ın bu girişimini karşılıksız bırakmayıp aynı reklamın daha uzun bir versiyonunu yayınladı.

Burger King’in reklamında aracıyla ilerleyen iki kişinin önüne McDonald’s’ın restoranının 5 kilometre uzaklıkta olduğunu gösteren bir tabela çıkıyor. Ancak ikili McDonald’s’tan yalnızca kahve almakla yetinip, Burger King’in Whopper menüsünü yemek için 258 kilometre daha gitmeyi tercih ediyor. Reklamda ayrıca “Her yerde olduğun için teşekkürler McDonald’s” ifadeleri yer alıyor.