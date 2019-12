McDonald's Türkiye krize meydan okuyor

McDonald's Türkiye, ekonomik krize rağmen büyümesini sürdürüyor. 2008’de satışlarını yüzde 30 artırdı, 250 milyon lira ciro yaptı ve 2009’da 4000 bin kişiye iş sağlayacak.



Ekonomik kriz fast food sektörüne pek uğramazken, McDonald's Türkiye de hedeflerini artı yönde revize ettiği 2008 yılını büyümeyle kapattı. Kriz öncesinde izlediği müşteri odaklı stratejilerin meyvelerini toplayan McDonald's Türkiye, geçen yıl satışlarını yüzde 30 artırdı ve 250 milyon TL ciro yaptı. 2009 yılında açacağı restoranlarla toplam istihdamını yaklaşık 4 bine çıkaracak.



Gaziantep'te ilk restoranını açan McDonald's Türkiye Genel Müdürü Hakan Serim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 120 restorana ulaştıklarını söyledi.



2009 yılında restoran sayısında yüzde 10-15 büyümeyi hedeflediklerini belirten Serim, "Potansiyel olan her yerde büyüyeceğiz. Geçen yıl hedefimizde 7 restoran açmak vardı, revize ettik ve 13'e çıkardık. Bu yıl da hedefimiz 14 restoran açmak, şu ana kadar 4 tanesini gerçekleştirdik. 2009 yılı hedeflerimizi yukarı doğru revize etmeyi düşünüyoruz. Bu yıl büyümeyi yüzde 10-15'in üstünde gerçekleştirebiliriz" dedi.



Sadık müşterilerini artırıyor



"Krizden etkilenmemiz mümkün değil, ama yiyecek, fast food sektörü daha az etkilendi" diyen Serim, McDonald's Türkiye olarak pazarlama planlarını, promosyonlarını, ürün çeşitlerini, tüketiciden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda sürekli revize ettiklerini vurguladı. Serim, şöyle konuştu:



"Planlarımızı sürekli revize etmemiz bize avantaj sağladı. Yalnızca krizlerde değil tüketicinin her zaman yanındayız. Sadık müşteri bizim için çok önemli. Planlarımızı sürekli revize ederek, sadık müşteri kitlemizi sürekli artırarak hedeflerimizi yakalıyoruz ve hatta geçiyoruz. Sürekli arayış içindeyiz, sürekli farklı ürünler geliştiriyoruz. McDonald's Türkiye'nin yaptığı başarılı uygulamalar, diğer ülkelerde de uygulanıyor.



Geçen yılı hedeflerimizin çok üzerinde gerçekleştirdik, satış büyümemiz yüzde 30'du. Bu yıl restoran sayısında yüzde 10-15 ve satışlarda yüzde 15 büyüme planladık. Ama, hedeflerimizin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Potansiyel olan her yerde büyüyeceğiz. Sadece büyükşehirlerde değil Anadolu'da da iyi büyüyoruz. Yeni şehirlere, Malatya ve Erzurum'a gireceğiz. 2008 yılını 250 milyon TL ciro ile kapattık. 2009'da da 285-290 milyon TL ciro düşünüyoruz."



Yerel tedarikçilere yarattığı iş hacmi 56 milyon dolar



McDonald's Türkiye olarak, ekonomiye ve istihdama, yerel üreticilere büyük katkı sağladıklarını vurgulayan Hakan Serim, şunları kaydetti:



"Biz ürünlerimizin yüzde 98'ini Türkiye'den yerel tedarikçilerden karşılıyoruz. 2008 yılında yerel tedarikçilerle yarattığımız iş hacmi 56 milyon dolar. McDonald's ülkeleri içinde bütün ürünlerini yerel tedarikçilerden karşılayan bir veya iki ülke vardır. 120 restoranımızda 3 bin 500 çalışanımız var, bu yıl yeni açılacak restoranlarla 400-450 kişi daha ekleyeceğiz. Bunun yanı sıra yerel tedarikçilerimizde 10 bin kişi çalışıyor. Ödediğimiz kiraların da ekonomiye ciddi bir katkısı var."



Türkiye'de fast food pazarı büyüklüğünün 2 milyar TL tahmin edildiğini belirten Serim, kayıt altında belli başlı yerli ve yabancı kuruluşlar bulunduğunu, ancak birçok firmanın kayıt dışı çalıştığını, bu nedenle pazarın çok daha büyük olduğunu sözlerine ekledi.