-McDonald's tavuklara eziyet eden firmayla çalışmayacak MINNEAPOLIS (A.A) - 19.11.2011 - Dünyanın en büyük restoran zincirlerinden McDonald's, hayvan hakları savunucusu bir grubun çiftliklerde çektiği gizli kamera görüntülerini yayınlamasının ardından yumurta satın aldığı tedarikçi firma ile ilişkisini kesti. "Mercy for Animal" adlı grup tarafından Sparboe Tavuk Çiftliği'nin Iowa, Minnesota ve Colorado'daki 5 tesisinde çekilen görüntülerde daracık kafeslere hapsedilmiş tavuklar, boğulup ölmeleri için plastik torbalara doldurulan erkek piliçler ve tavukların gagalarının uçlarını kesen işçiler görülüyor. McDonald's Başkan Yardımcısı Bob Langert, görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti ve şirket olarak tedarikçilerinden hayvanlara insanca davranmaları talebinde bulundukları konusunda müşterilerine güvence verdi. Görüntüleri "şok edici" olarak niteleyen Sparboe Çiftliği ise, şirket içinde yapılan bir soruşturma sonucu hayvanlara kötü davranan dört işçinin belirlendiğini ve işten çıkarıldıklarını söyledi. Mercy for Animal grubu ise, McDonald's şirketinin çiftlikten yumurta almayı kesme kararının yeterli olmadığını belirtti.