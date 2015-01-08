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Dünya

McDonald's, patatesten diş çıktığı için özür diledi

Japonya'da gerçekleşen olayda, şirket yöneticisi patates kızartmasından çıkan dişin 'pişirilmediğinin anlaşıldığını' söyledi

08 Ocak 2015 15:19

McDonald's, Japonya'da geçen yıl patates kızartmasında diş çıkması nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

BBC Türkçe'deki habere göre, Ağustos'ta Osaka'da bir müşterinin şikayeti üzerine yapılan bağımsız soruşturma sonunda, patateste bulunan nesnenin bir insan dişi olduğu tespit edilmişti.

Şirket, Aralık'ta bir çocuğun dondurmasından plastik parçası, başka bir müşterinin tavuk kızartmasından da naylon parçası çıktığını kabul etti.

McDonald's yöneticileri, bu tür olayların tekrarlanmaması için çaba harcayacaklarını söylediler. Şirket geçen yıl Japonya'daki lokantalarında bir dizi sorun yaşamış, stoklarınının tükenmesi üzerine ABD'den patates ithal etmek zorunda kalmıştı.

 

'Diş pişirilmedi'

 

Şirketin Japonya'daki yöneticilerinden Hidehito Hishinuma, patates kızartmasından çıkan dişin pişirilmediğinin anlaşıldığını söyledi ve "Dişin oraya nasıl girdiği anlaşılamadı" dedi.

McDonald's yöneticileri, ürünlerinin kalitesini savundular ve bunların münferit olaylar olduğunu belirtti.

 

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