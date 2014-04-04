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McDonald’s Kırım’dan çekilme kararı aldı

Amerikan fast foot devi McDonald's Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'dan çekilme kararı aldı

04 Nisan 2014 13:56

Kırım’ın geçtiğimiz ay Rusya’ya bağlanmasının ardından, yarımadada Batı kültürünün simgesi sayılan McDonald’s kepenk indirdi.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, McDonalds’ın Ukrayna’daki merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı Kırım’ın üç büyük şehri Simferopol, Sivastopol ve Yalta’daki şubelerimizi kapatmak zorunda kaldık. İleride yarımadaya dönmeyi umuyoruz” denildi.

Kırım’daki McDonald’s zincirinin kendi iradesiyle mi, yoksa yerel yönetimin baskısıyla mı böyle bir karar aldığı netlik kazanmadı.

McDonald’s Sovyetler Birliği’ne giren ilk fast food zinciri olmuştu. 31 Aralık 1990 tarihinde Mihail Gorbaçov’un özel izniyle Moskova’nın ünlü Puşkin Meydanı’nda açılan ilk şubenin önünde Lenin mozolesinden çok daha uzun kuyruklar oluşmuştu.

 

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