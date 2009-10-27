McDonald's İzlanda'dan çekiliyor

Küresel gıda devi McDonald's, mali krizin vurduğu İzlanda'daki restoranlarını kapatıyor.



Dev gıda zincirinin İzlanda'da, tümü başkent Reykjavik'te olmak üzere toplam 3 restoranı olduğu, bunların tümünü gelecek haftasonunda kapatacağı belirtildi.



McDonald's firmasının İzlanda'daki bayilik verme hakkını elinde tutan Lyst Hr firması yöneticisi Magnus Ogmundsson, bu kararı kolay almadıklarını, ancak ekonomik durumun kötüleştiğini vurguladı.



Restoranlara ürünlerin Almanya'dan ithal ettiğini, İzlanda parasının değer kaybetmesiyle de bu durumun çok pahalıya geldiğini belirten Ogmundsson, "Örneğin Almanya'dan ithal edilen 1 kilo soğana, 1 şişe iyi viskiye eşdeğer para ödüyorum" dedi.



Ogmundsson, kapatılacak restoranların daha ucuz İzlanda ürünleri satacak başka bir isim altında yeniden faaliyette bulunmasını planladığını da sözlerine ekledi.



İzlanda'da ilk McDonald's restoranı 1993 yılında açılmıştı.

