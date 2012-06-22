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Dünya

McDonald's itiraf etti: Fotoğraftaki gibi değil

Burgerleri daha büyük ve daha leziz göstermek, peyniri sündürmek ya da susamları gölgelendirmek için teknisyenlerin nasıl çalıştığı video ile belgelendi

22 Haziran 2012 14:59

McDonald’s, yeni “şeffaflık” politikası kapsamında firma, en popüler reklam çekimleri öncesinde ürünlerine “en lezzetli” görüntüyü vermek için photoshop kullandığını açıkladı.

Food-styling (yemek biçimlendirme) olarak adlandırdıkları süreci bir videoda anlatan şirket, burgerleri daha büyük ve daha leziz göstermek, peyniri sündürmek ya da susamları gölgelendirmek için teknisyenlerin ve fotoğrafçıların nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.

Hafta başında YouTube’a yüklenen video, 400 bin defa izlendi. Videonun, Kanada’da bir müşterinin “Neden yiyecekleriniz reklamlarda gerçekte olduğundan farklı gözüküyor?” sorusu üzerine yayınlandığı belirtiliyor.

McDonald’s’ın Kanada’daki satış direktörü, gence yanıt olarak üç buçuk dakikalık söz konusu videoyu internette yayınladı.

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