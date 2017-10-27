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Dünya

McDonald's Çin'deki ismini değiştirdi

Çin'de McDonalds restoranlarının ülke genelinde şube sayısının 2.500'ü aştığı ifade ediliyor

27 Ekim 2017 23:10

Kurumların kredi değerliliğine ilişkin açık bilgi sisteminin sitesinde yayınlanan bilgilere göre, ABD'li fast food devi McDonald's'ın Çin'deki restoranlarının ismi ‘Altın arklar' (Jingongmen) olarak değiştirildi.

Çin'de faaliyetlerini  1990'lı yılların başından beri sürdüren McDonalds restoranlarının ülke genelinde şube sayısının 2.500'ü aştığı, 2022 yılında ise doğru bu rakamın 4.500'e çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Çin'deki McDonalds restoranlarının önceki ismi Maidanglao'nun bir anlamının olmadığı, sadece İngilizce ismin Çince transkripsiyonu olduğunu ifade edildi. Sitede söz konusu değişikliğin yalnızca hukuki belgelere yansıdığı, restoran tabelaları ve menüsünün aynı kaldığı kaydedildi.

Daha önce McDonald's şirketinin, devlet destekli dev holding CITIC' Ltd ve Carlyle Group ile Çin ve Hong Kong'taki varlıklarının yüzde 80'ini 2.1 milyar dolar karşılığında satma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

 

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