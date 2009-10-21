McChrystal: Taliban'ı öldürmek en az önemli şey

ABD ordusunun Afganistan’da Taliban’a karşı verdiği mücadeleyi, bu ülkedeki birliklerin komutanı General Stanley McChrystal’ın anlatımından ve bölgedeki muhabirinin izlenimlerinden kapak konusu yapan New York Times Magazine, savaşın geleceğine ilişkin karamsar bir tablo çizdi.



Mian Poşteh bölgesinde devriye gezen Amerikan birliklerinin, toprağa gömülmüş bombayla gerçekleştirilen saldırıdan birkaç saniye farkla kurtulmasını belgeleyen fotoğraflara da yer veren dergi, McChrystal’ın şu çarpıcı ifadelerini duyurdu: “Taliban’ı öldürmek, şu anda NATO askerlerinden istenen en az önemli şeylerden biri. Taliban’ı sonsuza kadar öldürebilirsiniz. Çünkü onlar sınırlı bir sayıda değiller.” Amerikalı komutan, bombardımanlarda sivil ölümlerinin yarattığı tepkiyi ima ederek kurmaylarına bir keresinde şu uyarıda bulunmuş: “Beyler, yaptığımızın etkisini anlamalıyız... Hava gücü kendi helakımızın tohumlarını içeriyor. Tüfekli bir herif bir eve koşuyor ve biz oraya 250 kiloluk bir bomba bırakıyoruz.”

ABD’nin Afganistan’da 60 bin askeri görev yapıyor. Bu sayının 100 bin üzerine çıkarılabileceği belirtiliyor.