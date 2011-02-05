-MCCARTHY: ''TÜRK-ERMENİ SORUNU KURGU'' LONDRA (A.A) - 05.02.2011 - Amerikalı tarihçi Prof. Justin McCarthy, Türkiye'de Ermeniler konusunda yaşanan sorunların kaynağı olarak, İngiliz ve Amerikan yazılı basınında yer alan taraflı yayınları örnek gösterdi ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunun ''kurgu'' olduğunu söyledi. Louisville Üniversitesinde tarih profesörü olan ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında ayrıntılı demografik çalışmalarda bulunan McCarthy, London School of Economics (LSE) Üniversitesinde, ''Türk-Ermeni İlişkileri: Önyargı, Aldatma ve Ermeni Sorunu'' başlıklı bir konferans verdi. McCarthy, özellikle 1890'lı yılları konu aldığı konuşmasında, Türkiye'de Ermeniler konusunda yaşanan sorunların kaynağı olarak, İngiliz ve Amerikan yazılı basınında yer alan taraflı yayınları örnek gösterdi. İngiltere ve Amerika'da yayınlanmış olan çeşitli makale ve haberlerde konuyla ilgili yazıların başlıklarını dinleyicilerle paylaşan McCarthy, aynı yayınlarda Türkiye ile ilgili yayınlanan çeşitli karikatür örneklerini de göstererek, Osmanlı ve Türk imajının oldukça negatif şekilde yansıtıldığına dikkati çekti. Prof. McCarthy, Batı dünyasında Ermeni sorunu konusundaki yerleşik ön yargıları olanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olmayanların kendilerine sunulan gerçek dışı bazı bilgileri kolaylıkla kabullenmeyi tercih ettiklerini de söyledi. McCarthy, anında bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığı o yıllarda, yaşanan göçlerin ve yaşandığı iddia edilen olayların, henüz gerçekleşmeden batı medyasında yer aldığına da dikkat çektiği konuşmasında, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. -''KENDİ HİKAYELERİNİ KENDİLERİ YAZIYORDU''- Justin McCarthy, söz konusu yıllarda İngiliz ve Amerikan basınının, bölgede muhabirleri olmadığından Ermeni kaynaklardan aldığı bilgilere göre yayınlarını yaptıklarını, Osmanlı tarafından bilgi alınmadığı için tek taraflı yayın yapmış olduklarını da hatırlattı. Prof. McCarthy, bu yayınların, yazanların kendi hayal güçlerini kullanarak yazıldığını ve Türk-Ermeni sorununun ''kurgu'' olduğunu söyledi. Konuşmasında misyonerlere de değinen McCarthy, Ermeni misyonerler tarafından yayınlanan çeşitli kitaplarda yer alan çoğu bilginin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Bazı misyoner kitaplarında yer alan sayısal verilere değinen McCarthy, kapsamlı bir şekilde verilmiş olan bu verilerin özellikle de o dönemde edinilmesinin oldukça zor olduğuna dikkati çekerek, ''Kendi hikayelerini kendileri yazıyordu'' dedi. McCarthy, neler yaşandığına dair hiçbir fikri olmayan kişilerin bu konuda yazdıklarının yanlış ve taraflı yayınlar olduğunu söyledi. O dönemde yazılı basında yayınlanmış çeşitli haritaları da konferansı izleyenlere gösteren McCarthy, haritalarda yapılmış olan büyük yanlışlıklara değindi. Bu arada toplantıyı izleyen bazı Ermeniler konferansın sonundaki soru-cevap kısmında, McCarthy'e yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, KKTC Londra Temsilcisi Kemal Köprülü, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu yönetimi ve üyeleri, araştırmacı yazar Andrew Mango ile 250'nin üzerinde kişi katıldı. Konferans, LSE'nin Türk çalışmaları masası Başkanı Prof. Şevket Pamuk tarafından yönetildi.