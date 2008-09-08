McCain'e 'Barakuda' dopingi

ABD'de yapılan son anketlere göre, geçen hafta düzenlediği kongrenin ardından sıçrama yapan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, Demokrat Partili rakibi Barack Obama'nın önüne geçti.



Bu gelişmede, McCain'in yardımcılığına seçtiği Alaska eyaletinin 44 yaşındaki kadın valisi Sarah Palin'in, Cumhuriyetçi Parti kongresinde çok başarılı bir performans göstermesi önemli bir etken olarak gösterildi. Sarah Palin, öfkeli mizacından ötürü 'Barakuda' lakabıyla tanınıyor.



USA Today gazetesiyle Gallup kuruluşunun anketinde, kayıtlı seçmenler arasında McCain'in, Obama önünde yüzde 46'ya karşı yüzde 50 ile önde gittiği belirtildi. Anket, bin 22 kişinin katılımıyla cuma-pazar günleri arasında yapıldı.



Önceki ankette Obama 7 puan fark atmıştı



Aynı ankette, Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinden hemen önce Obama, McCain'in 7 puan farkla önünde gidiyordu.



Bu anketten tamamen farklı olarak Gallup şirketinin günlük yaptığı kamuoyu yoklamasında da pazar gününün verilerine göre McCain'in yüzde 45'e karşı yüzde 48'le Obama'nın ilerisinde gittiği kaydedildi. Bu ankette bir gün önce Obama yüzde 45'e karşı yüzde 47 ile önde bulunuyordu.



Zogby kuruluşunun son anketinde ise McCain'in yüzde 45,9'a karşı yüzde 49,7 ile Obama'nin önünde olduğu belirtildi.



Tahmin edilenden daha iyi



Anketlerdeki bu değişimi USA Today'a açıklayan Virginia Üniversitesi siyaset uzmanı Larry Sabato, "Cumhuriyetçiler çok başarılı bir kongre düzenledi ve Sarah Palin'in başkan yardımcısı adayı olarak belirlenmesi en azından şimdilik büyük bir farka yol açtı. McCain şu anda kendi personelinin daha önce tahmin ettiğinden çok daha iyi bir konumda" dedi.



Partilerin kongrelerinin sonrasında anketlerde sıçrama yapmasının olağan olduğuna işaret eden uzmanlar, elde edilen avantajın korunmasının ise daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Buna göre Obama, partisinin ağustos sonundaki kongresinin ardından anketlerde elde ettiği sıçramayı koruyamadı. McCain-Palin ikilisinin de şimdiki avantajlarını koruyup koruyamayacağı gelecek günlerde ortaya çıkacak. (AA)

