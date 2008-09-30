McCain, Ermeniler'i tatmin edemedi

ABD'de, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain'in, seçimde destek istemek için Ermeni toplumuna yazdığı mektupta kullandığı ifadeler, Amerikalı Ermenileri tatmin etmedi.

John McCain, mektubunda, 1915 olaylarında "sayıları 1,5 milyonu bulabilecek" Ermeni'nin, "vahşice öldürüldüğünü" ileri sürerek, bunu "20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri" olarak nitelendirdi. McCain, "Bu trajik olayları tanımak bizim sorumluluğumuz" dedi.

McCain'in yer verdiği sözlerin, şimdiki başkan George W. Bush ve eski başkan Bill Clinton yönetimlerinin ifadelerine benzer olduğu görüldü. Ancak McCain'in, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmaması, Amerikalı Ermenileri tatmin etmedi.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi adlı kuruluşun açıklamasında, McCain'in, görüşlerini Ermeniler'in istediği biçimde dile getirmediği kaydedildi. Açıklamada, "Senatör McCain, Kongre'deki görevi boyunca, bir dizi Ermeni sorununa ya karşı çıktı, ya da bunlara karşı duyarsız kaldı" denildi.