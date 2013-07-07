McCain: Erdoğan halkının gözünde başbakandan ziyade diktatör gibi görülüyor

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk halkının birçoğunun gözünde, bir başbakandan ziyade diktatör gibi görüldüğünü" söyledi. Amerikalı senatör McCain ayrıca, "Arap Baharı'nın meydana geldiği diğer bölgelerin aksine, böyle bir gelişmenin Türkiye'de olmasını hiç kimse beklemiyor" dedi.

Brookings Insitute adlı düşünce kuruluşunda konferans veren, 2008 başkanlık seçimlerinin cumhuriyetçi adayı McCain, toplantının soru-cevap bölümünde Taksim Gezi Parkı'na yönelik olaylarla ilgili soruyu da yanıtladı.

"Arap Baharı'nın meydana geldiği diğer bölgelerin aksine, böyle bir gelişmenin Türkiye'de olmasını hiç kimsenin beklemediğini" ifade eden McCain, "Şurası çok açık ki, bu olaylar, Erdoğan'ın Türk halkını İslami yöne doğru zorlamasına karşı bir başkaldırıydı. Buradaki birçoğumuz İstanbul'da, Ankara'da ve diğer büyük kentlerde bulunduk. Oralar da Washington gibi, mezhepsel değil ve kozmopolit. Dolayısıyla bence bu olaylar, Erdoğan'ın, çok modern bir ulusu ve demokrasiyi, alkol sınırlamaları, İslami yönelimli okullar gibi, attığı birçok adımlarla halkın istemediği bir yöne zorlamaya çalışmasına karşı bir başkaldırıydı" diye konuştu.

McCain, bunun yanında, "Türkiye'de cezaevindeki gazeteci sayısının, diğer herhangi bir Ortadoğu ülkesindekinden daha fazla olduğunu" belirterek, "Erdoğan'ın gerek yazılı gerekse diğer medyayı, davalar açmak gibi adımlarla sindirdiğinin şüphe götürmediğini" iddia etti.

"Bence bu olanlar, pek diğer yerlerde gördüğümüz türden bir tepki değil, kendilerine baskı yaptığını düşündükleri bir kişiye (Erdoğan'a) yönelik bir tepki" diyen McCain, "Erdoğan'ın bu olanlardan ders almasını ve polisin kullandığı bazı taktiklerin aşırıya kaçtığını anlamasını umduğunu" belirtti.

McCain, "Türkiye'yi seviyorum. Türk ekonomisinin başarısı olağanüstü ama aynı zamanda şu görüşü de savunuyorum: Bence Sayın Erdoğan, Türk halkının birçoğunun gözünde, bir başbakan ya da devlet başkanı olmaktan ziyade bir diktatör gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.