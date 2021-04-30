McDonald's soyguncusu paranın yanında tavuk parçası istedi; saat çok erken olduğu için kahvaltı sandviçi verdiler

T24 Dış Haberler

İngiltere'de bir McDonald's restoranına giren soyguncunun, çalışanlardan kasadaki paranın yanı sıra tavuk parçaları istediği belirtildi.

Southwest News Service'in aktardığına göre şubat ayında McDonald's soymaya çalışan Rudi Batten, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Habere göre Batten elinde bir silahla kasadan parayı istedi ve şube müdürünü kendisine kasanın şifresini vermeye zorladı.

Batten'in restoandan çıkarken çalışanlardan tavuk parçaları istediği, ancak henüz saat çok erken olduğu için sadece kahvaltı menüleri alabileceği yanıtı aldığı belirtildi.

Batten'in aynı gün içinde kendini polise teslim ettiği ve kullandığı silahın boş olduğu belirtildi.