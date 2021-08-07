"McDonald's reklamı gördüm, gidip orucumu bozdum" diyen kadın davacı oldu

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir kadın, gördüğü bir McDonald's reklamı sebebiyle orucunun bozulduğunu iddia ederek fast food devine dava açtı.

Rusya'nın Omsk kentinde yaşayan Kseniya Ovçinikova, 2019'da Paskalya orucu sırasında tüm et ve hayvan ürünlerinden uzak durmaya çalıştığını ifade etti.

2019'un Nisan ayında McDonald's reklamını görene kadar bir boyunca hiç et yemediğini belirten Ovçinikova, dev çizburger fotoğrafını gördükten sonra burgerler ve tavuk parçaları yiyerek diyetini bozduğunu ifade etti.

Ovçinikova, McDonald's'ı tüketici koruma kanununu ihlal etmek ve "dini duygularına hakaret etmekle" suçluyor.

McDonald's'ın Hıristiyanların et yemekten kaçındığı dönemde böyle bir reklam vermemesi gerektiğini ifade eden Ovçinikova, bin ruble tazminat talep etti.

Oddity Central'a göre henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.