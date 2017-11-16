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Ekonomi

MB'nin toplam rezervleri üç haftada 4.166 milyar dolar yükseldi

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Merkez Bankası'nın altın ve dövizlerden oluşan toplam rezervleri, son üç haftada toplam 4 milyar 166 milyon dolar yükseldi

16 Kasım 2017 20:21

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın altın ve dövizlerden oluşan toplam rezervleri, son üç haftada toplam 4 milyar 166 milyon dolar yükseldi.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre 20 Ekim ile biten haftada 114 milyar 994 milyon dolar olan toplam rezervler, sonraki haftalarda kademeli olarak yükselerek, 10 Kasım ile biten haftada 119 milyar 160 milyon dolar ile bu yılın en yüksek düzeyine tırmandı. Merkez Bankası\'nın toplam rezervleri bu yılı ilk haftası olan 6 Ocak\'ta 110 milyar 985 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası\'nın brüt rezervleri üç haftada 93 milyar 452 milyon dolardan 96 milyar 730 milyon dolara, altın rezervi de 21 milyar 542 milyon dolardan, 22 milyar 430 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk haftasında Merkez Bankası\'nın brüt rezervleri 96 milyar 934 milyon dolar ve altın rezervleri de 14 milyar 51 milyon dolardı. 

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