-MB'nin enflasyon tahmini ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2011 yılı sonunda yüzde 7,8 ile yüzde 8,8 aralığında (orta noktası yüzde 8,3), 2012 yılı sonunda yüzde 3,7 ile yüzde 6,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,2), orta vadede ise yüzde 5 düzeyinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü'' söyledi. Başçı, Türkiye Bankalar Birliğinde yaptığı sunumda, ''Ekonomide süregelen iç ve dış talep dengelenmesinin bir sonucu olarak cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini'' kaydetti. Merkez Bankası'nın internet sayfasında yer alan sunuma göre, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisine bağlı olarak kısa vadede enflasyonun yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten Başçı, ''Merkez Bankası, fiyatlama davranışlarındaki olası bir bozulmayı engellemek için Ekim ayında politika duruşunu sıkılaştırmıştır. Orta vadede küresel iktisadi faaliyetteki zayıf görünümün enflasyon baskılarını kontrol altında tutması beklenmektedir'' diye konuştu. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarına dair risklerin dikkatle takip edileceğini ve orta vadeli enflasyon görünümünün bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Başçı, ''Merkez Bankasının küresel ekonomideki gelişmeleri yakından izleyerek 4 Ağustos 2011 tarihli ara toplantıda belirlenen strateji çerçevesinde, yurt içi piyasalardaki istikrarı sağlamak için gerekli politika tedbirlerini gecikmeksizin almaya devam edeceğini'' dile getirdi.