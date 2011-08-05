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Ekonomi

MB'NİN DÖVİZ SATIM İHALELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 18:15

-MB'NİN DÖVİZ SATIM İHALELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Merkez Bankası, en son 2 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirdiği döviz satım ihalelerine yeniden başladı. Bugün düzenlenen 50 milyon dolar tutarındaki döviz satım ihalesinde, ortalama fiyat 1,7344 lira oldu. İhaleye 91 milyon dolarlık teklif geldi. Maksimum fiyat 1,7361 lira, minimum fiyat da 1,7325 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası dün, bankanın gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamasına karar verildiğini duyurmuştu.

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