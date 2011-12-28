-MB'den dolara müdahaleye 50 milyon sınırı İSTANBUL (A.A) - 28.12.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, normal günlerde döviz tarafında döviz satım ihalesinde alınan tekliflerin 50 milyon ABD dolarına kadar olan kısmının karşılanacağını belirterek, ''Bu ne zamana kadar böyle? 24 Ocak 2012 Para Politikası Kurulu Toplantısı tarihine kadar izlenecek olan yöntem... Merkez Bankası bir gün eğer ihalede alınan tekliflerin 50 milyon dolarını karşıladıysa anlayın ki o gün normal bir günmüş. O şekilde de bir sinyal tarafı da var. Böyle günlerde piyasaya doğrudan döviz satım müdahalesi yapılmayacak'' dedi. Başçı, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Aralık ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, göreve başladıktan kısa süre sonra İSO'dan böyle bir davetin geldiğini, bu yıl bitmeden de böyle bir toplantıyı yapmak istediğini söyledi. Başçı, şöyle devam etti: ''Merkez bankası bir gün eğer ihalede alınan tekliflerin 50 milyon dolarını karşıladıysa anlayın ki o gün normal bir günmüş. O şekilde de bir sinyal tarafı da var. Böyle günlerde piyasaya doğrudan döviz satım müdahalesi yapılmayacak. Peki Türk Lirası Merkez Bankasının fonlama tarafında strateji nasıl olacak normal bir günde? Politika faizinden düzenli olarak yapılan bir hafta vadeli fonlama tutarı, miktar ihalesi açılan normal günlerde 3 milyar TL ile 7 milyar TL arasında belirlenecek. Hangi faizden yüzde 5,75'den... Cuma günleri açılacak bir ay vadeli repo ihaleleri geleneksel yönteme göre yapılacak ve tutar her bir ihale için 3 milyar TL düzeyinde belirlenecektir. Yine 24 Ocak 2012'ye kadar. Böylelikle dönemin sonunda toplam aylık vadeli fonlama tutarı, 12 milyar TL düzeyine ulaşacaktır kümülatif bazda... Bunun faizi piyasada belirlenecek.'' Başçı, yaptığı konuşmada, normal günlerde dönem boyunca bankalararası para piyasasında oluşan gecelik faiz oranlarının yüzde 8 ila 12 aralığında, bankaların Merkez Bankasından yaptıkları fonlamanın ağırlıklı ortalama maliyetinin ise yüzde 5,75 ile yüzde 8,50 aralığında gerçekleşmesinin sağlanacağını, bunların piyasaya yön vermek açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Erdem Başçı, şöyle devam etti: ''İstisnai günlerde durum nasıl olacak? İstisnai günlerde döviz tarafında döviz satım ihalesinde alınan tekliflerin 50 milyon ABD dolarından daha büyük kısmı, açıklanan sınırlar içinde kalmak kaydıyla, karşılanacaktır. Açıklanan sınırlar oldukça geniş. 1 milyar 350 milyon lira bir günlük azami satış sınırı var. İki gün içinde 1 milyar 700 milyon gibi bir sınır var. Bir sonraki döviz ihalesine kadar gerekli görülmesi halinde piyasaya doğrudan döviz satım müdahalesi yapılabilecektir. Peki TL tarafındaki davranışımız nasıl olacak bu tür istisnai günlerde? Politika faizinden fonlama yapılmayacaktır. Yani yüzde 5,75'den bankalara para verilmeyecek. Ne yapılacak? Haftalık vadeli fonlama, aynı gün açılacak gün içi ihalede geleneksel ihale yöntemiyle yüzde 5,75'den daha yüksek bir düzeyde oluşacak faiz oranından sağlanacaktır. Burada miktarı söyleyeceğiz, diyeceğiz ki mesela, bugün 4 milyar TL veriyoruz. İhalede oluşacak faiz oranından bir hafta vadeli bankalara fonlama sağlayacağız. Bu oluşacak faizin yüzde 12'yi geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Cuma günleri yapılan bir ay vadeli fonlamaya ise aynı usulle devam edilecek.'' -''Hangi gün istisnai, hangi gün normal, tespitini Merkez Bankasına bırakın''- Başçı, hangi gün istisnai, hangi gün normal bir gün olduğunun tespitinin Merkez Bankasına bırakılmasını rica ederek, ''Fakat bugün istisnai bir gün. Yarın da istisnai bir gün olacak. Bugün döviz satım ihalesinde 50 milyon doların üzerinde 150 milyonluk bir satış yaptık'' diye konuştu. Erdem Başçı, TL fonlama stratejisi ve döviz satışları kanalından kredilerin büyüme hızını ve döviz kurunu kısmen de olsa etkilediklerini söyledi. TL fonlama stratejisi ile kredilerin büyüme hızını doğrudan doğruya etkileyebildiklerine dikkati çeken Başçı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Döviz kurunu ise dolaylı olarak etkileyebiliyoruz. Bu iş nasıl oluyor? Kredi büyüme hızının yavaşlamasıyla dış dengede başlayan gözlemekte olduğumuz iyileşme, cari açıkta gözlemekte olduğumuz iyileşme hızlanıyor. Bu suretle döviz kuru üzerindeki baskı hafiflemiş oluyor. Döviz satışları ise döviz kurunun oynaklığını daha ziyade etkileyecek bir araç... Gerek döviz satım ihaleleriyle, gerek doğrudan müdahalelerle olsun sizin döviz kuru seviyesini tam olarak şuradan şuraya getirme imkanınız yok. Fakat döviz kurunun oynaklığını yumuşatma, azaltma imkanınız var. Dövizi sattığınız zaman piyasadan TL'yi çekiyorsunuz. Piyasadan çektiğiniz TL kanalından da kredileri dolaylı olarak etkilemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla 4 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu Toplantısında alınan karardan sonra daha ziyade Merkez Bankası bu iki kanaldan çalıştı. Ben özet olarak, bunun hem kredilerin artış hızındaki yavaşlama üzerinde, hem de döviz kurlarının diğer ülkelere göre TL'nin performansının daha iyi olması üzerinde etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.''