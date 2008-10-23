MB’den bankaları rahatlatan karar

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bankaların döviz depo piyasasında borçlanma limitlerini yüzde 100 artıracaklarını ve limit artırımına ilişkin açıklamanın bugün yapılacağını söyledi. İstanbul’da katıldığı bir konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, döviz satış ihalelerinin bilahare düşünüleceğini belirtti.



Döviz likiditesinde sorun olmadığını söyleyen Yılmaz, “Elimizde döviz ve YTL likiditesiyle ilgili gerekli enstrümanlar var, her şey kontrol altında” dedi.



Yılmaz, PPK’nın dün akşam borç verme faiz oranında yaptığı 50 baz puanlık indirimin Merkez Bankası’nın gevşek para politikası izleyeceği anlamına gelmediğini söyledi.



Yılmaz, YTL piyasasında Mayıs ayından bu yana likidite sıkıntısı olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın piyasayı fonladığını kaydetti.



Bankalardaki mevduata sağlanan 50 bin YTL’lik güvencenin artırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise Yılmaz, şu anda buna gerek olduğunu düşünmediklerini kaydetti.



‘Olumlu bir hamle’



Yılmaz’ın açıklamalarını değerlendiren ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın yaptığı yararlı ve doğru bir hamle. Likidite açısından bankaları rahatlatan bir karar. Bence döviz satış ihaleleri de bir an önce açılmalı. Gelişmekte olan ülkelerden çıkış sürüyor. Kurdaki düşüş kalıcı olmayacaktır. Gelişen ülkelerden çıkış sürerse 1,75’leri görebiliriz. 1,70 önemli bir direnç, buranın kırılması zor. Yine de Euro/dolar paritesi aşağı inmeye devam ederse bunun kur üzerinde de etkisi olacaktır.”



MB’den önemli mesaj



Dolardaki doludizgin yükselişe karşı Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali geldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısını dün gerçekleştirdi. Faizlerin değiştirilmediği ve yüzde 16.75'te sabit bırakıldığı toplantıda döviz piyasasında yaşanan hareketlilik de gündeme geldi.



Dövizdeki oynaklığın detaylı bir şekilde değerlendirildiği toplantıdan önemli bir mesaj çıktı. Piyasadaki döviz likiditesinin sürekliliğine vurgu yapan kurul üyeleri, bu likiditeyi destekleyecek önlemlere odaklanma kararı aldı. Bu doğrultuda döviz depo piyasasında işlem limitlerinin artırılmasında mutabakat sağlandı.



Müdahale sinyali



Kurul üyeleri, gerekli görüldüğünde diğer önlemlere de başvurulabileceği hususunda mutabık kaldı. Uzmanlar, 'diğer önlemler' sözcükleri ile Merkez'in piyasaya doğrudan satış yönünde bir müdahale yapılabileceği sinyalini verdiğini belirtiyor.



Aslında doğrudan döviz satışı ile piyasaya müdahale konusu birkaç gündür piyasada sıkça konuşuluyor. Merkez'in en son 2006'da 1.70'li seviyelerden bir müdahale yaptığını hatırlatan uzmanlar, yine benzer bölgelerden bir müdahale gelebileceğini düşünüyor.



Müdahale işe yarar mı?



Uzmanlar şimdilik konu ile ilgili net bir öngörü ortaya koyamıyor. Krizin dışarıdan gelmesi ve dolardaki yükselişin ana nedeninin yabancı fonları alımları olması, Merkez'in müdahalesinin ne kadar etkili olacağını da tartışmalı hale getiriyor.



Uzmanlar, Merkez'in etkili olabileceğini hissettiği yerde müdahale edebileceğini vurgularken, hedge fonlardan kaynaklı alımların devamı halinde müdahalenin de çok fazla işe yaramayabileceğini belirtiyor. Ancak hedge fonların satışları bitip de yerli panik alımlarının olması halinde olası bir müdahalenin yerli yatırımcı üzerinde daha iyi sonuç verebileceği ve dolardaki yükselişi frenleyebileceği kaydediliyor.

