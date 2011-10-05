-MB'den "ihale" hamlesi Ankara (A.A) - 05.10.2011 - Merkez Bankası bugünkü döviz satım ihalesinde ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak belirledi. Söz konusu tutar, bankanın 5 Ağustos tarihinde başlattığı ihalelerde bugüne kadar açıklanan en yüksek tutar oldu. Banka 5 Ağustos-4 Ekim tarihleri arasında 36 döviz satım ihalesi gerçekleştirdi. En düşük tutarın 30 milyon dolar olarak ilan edildiği döviz satım ihalelerinde bugüne kadar açıklanan en yüksek tutar 20 Eylül 2011 tarihli ihale için belirlenen 350 milyon dolar olmuştu. Bu ihaleye 850 milyon dolarlık teklif gelmişti. Banka, 27 Eylül tarihinde de 280 milyon dolarlık bir ihale açmış, bu ihaleye de 509 milyon dolarlık teklif gelmişti.