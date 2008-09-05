MB'de taşınma hazırlığı başladı

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, banka merkezinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. İlk adım Levent’teki arsaya hizmet binası yapılması olacak. İkitelli’de de bir emisyon merkezi kurulacak.



Hükümetin Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınmasını gündeme getirdiği andan itibaren Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz karşı yönde açıklamalar yapıyordu. Yılmaz, banka merkezinin Ankara olmasının daha yararlı olacağına dair son açıklamasını İstanbul’da geçen ay yapılan finans merkezi değerlendirme toplantısında gündeme getirmişti.



Merkez Bankası Başkanı, Trabzon Ticaret ve Sanayi odasındaki konuşmasında taşınmayla ilgili bu kez farklı açıklamalar yaptı. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin ekonomideki ağırlığına dikkat çeken Yılmaz, taşınma hazırlıklarına başladıklarını ilk olarak kurumun Levent’teki arsasının değerlendirileceğini açıkladı.



İkitelli’ye emisyon merkezi



Yılmaz, hizmet binasının yanı sıra İkitelli’deki Kuyumcu Kent’te de bir emisyon merkezi kurulacağını söyledi. Yılmaz ayrıca finans merkezi kurulması düşünülen Ataşehir’e de vezne merkezini taşımak üzere bir arsa edinmeyi düşündüklerini kaydetti.



Hükümet Merkez Bankası’nı taşıma projesini ilk olarak 2006 yılı sonunda gündeme getirmişti. Kamuoyundaki tartışmaların ardından taşınmayla ilgili yasa tasarısı bu yılın Temmuz ayında Meclis’e sunuldu. Tasarı Meclis Ekim ayında açıldığında öncelikli olarak ele alınacak.



4 bin 800 personeli var



Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde Ziraat Bankası binasında faaliyete geçti. Merkez Bankası günümüzde Ankara Şubesi olarak kullanılan hizmet binasına 1933 yılında taşındı. Bankanın yaklaşık 4 bin 800 personeli bulunuyor.

