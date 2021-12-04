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Spor

Mbaye Diagne: Gol hakkında konuşmak istemiyorum

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı

04 Aralık 2021 21:56

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, şampiyonluk için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Dört gollü beraberliğin ardından Galatasaraylı futbolcular mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuna sonradan girip gol atan Mbaye Diagne, "Gol hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda o önemli değil. Biz kazanmamız gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Şimdi daha fazla çalışıp telafi etmeye çalışacağız. Henüz bitmiş bir şey yok. Çok fazla maç var. Bir şey söylemek imkansız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz ve sezon sonu neler olacak göreceğiz." diye konuştu.

Marcao ise maçtan sonra verdiği demeçte, "İstemediğimiz bir sonuçtu. Kazanmak için geldik ama istemediğimiz bir sonuç aldık. Buradan dersler çıkarıp problemleri bizim çözmemiz gerekiyor. Neleri doğru yaptık neleri yanlış yaptık düşünüp çözecek olanlar da bizleriz." dedi.

 

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