Mbaye Diagne dönmek istiyor

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istiyor.

Kiralık gittiği Club Brugge’de olay adam olan ve aylar önce kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, o süreçte Florya’ya dönmek istemiş ancak Galatasaray anlaşma gereği izin vermemişti.



Belçika’da Koronavirüs nedeniyle ligler tescil edilirken, Brugge de şampiyon ilan edildi ve sezon tamamlandı.



Bu gelişme üzerine Diagne’nin idman yapmak için tekrar Galatasaray’a dönmek istediği belirtildi. Kararı Fatih Terim verecek.