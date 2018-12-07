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Spor

Mbappe'den Hazard'a: Oynadığım en iyi rakip oydu

"Bazen Hazard'ın 5 metre gerisinde kalıyordum"

07 Aralık 2018 00:06

Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Chelsea'de forma giyen Eden Hazard hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. "Bazen Hazard'ın 5 metre gerisinde kalıyordum" diyen Mbappe, Hazard'ın oynadığı en iyi rakip olduğunu söyledi.

Dünya Kupası'nda oynadıkları maçta Eden Hazard'ın performansı karşısında şaşkınlığa uğradığını belirten Mbappe, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası'ndaki karşılaşmamızda, bazen Hazard'ın 5 metre gerisinde kalıyordum. Hızı karşısında şaşkınlığa uğramıştım. Top ayağına yapışıyordu ve bu sırada kafasını kaldırıp oyunu okuyabiliyordu. Sahada göremediği bir boşluk yok. Bu sezon oynadığım en iyi rakip oydu."

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