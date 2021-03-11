Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne taşıyan Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, rövanşta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

Kylian Mbappe (22 yaş, 80 gün), UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç futbolcu oldu.

Fransız yıldız, bu unvanı Lionel Messi'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı.

Kylian Mbappe ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya 4 gol atan ilk futbolcu oldu.