Mbappe: Futbolcuların milli takımlarını temsil ederken paraya ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum

Dünya Kupası'nda dün oynanan Fransa-Arjantin maçında gösterdiği performansla Fransa'ya galibiyeti getiren Kylian Mbappe'nin milli takımda aldığı primleri bağışladığı öğrenildi.

Rusya’da devam eden Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fransa’nın 4-3 üstünlüğü ile sonra eren karşılaşmada bir penaltı yaptıran, iki de gol atan 19 yaşındaki Kylian Mbappe, takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Maçın oyuncusu da seçilen 19 yaşındaki Kylian Mbappe’nin, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için almaya hak kazandığı primi bağışladığı bildirildi.

Skorer'de yer alan habere göre Fransa’nın Dünya Kupası’nda oynadığı her maç için futbolculara verilen 17 bin pound tutarındaki primi hayır kurumlarına bağışlayan Kylian Mbappe’nin, “Fransa milli takımıyla bu kupada elde edeceğim tüm geliri hayır kurumlarına bağışlayacağım. Futbolcuların ülke milli takımlarını temsil ederken paraya ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası’nda prim tartışmaları ile gelmişti. Yaşananların sonunda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Milli Takım Kaptanı Arda Turan başta olmak üzere birçok futbolcunun arası açılmıştı.