Mbappe finalde Juventus'u istiyor

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, La Gazetta Dello Sport'a verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu. Mbappe, Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile karşılaşmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Fransız futbolcu şu açıklamaları yaptı:

"Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gidişi.. İlk olarak, İtalyan futbolunu ait olduğu yere geri getirdi. İtalya Ligi her zaman büyük bir ligdi fakat son dönemlerde prestijini kaybetmişti. Ronaldo'nun gelişi ile birlikte insanlar tekrar bu ligi izleyeceklerdir. Ligi zaten takip ediyordum fakat şimdi daha sıkı takipçisi olacağım. Cristiano, Juventus'a Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir güç sağlayacak ve rakip takımların Juventus'a karşı daha iyi çalışmasını gerektirecek. Hem Ronaldo hem Juventus birlikte Şampiyonlar Ligi zaferine de ulaşabilirler. Finalde onlar karşılaşmak? Bunun için nereyi imzalamam gerek?"

Şampiyonlar Ligi C grubunda Napoli, Liverpool ve Kızılyıldız'a karşı oynayacak olan PSG'nin yıldız oyuncusu, grup eşleşmesi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liverpool en büyük rakiplerimizden biri. Ancak bu seneye dair içimde iyi hisler var. Bir şeyler başaracağımıza inanıyorum. Grubumuz bir karışık ama bu normal. Burası herkesin kazanmak istediği, Avrupa'nın en prestijli platformu. Napoli'ye karşı ise sert maçlar olacak. Ancelotti'nin bir düzeni var ve yüksek baskıyla oynuyorlar. Ayrıca harika bir taraftar grubu var"

Kylian Mbappe, Fransa Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.