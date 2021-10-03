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Spor

"Mbappe bir gün Real Madrid'de oynayacak"

PSG, yaz transfer döneminde Mbappe için üç teklifi reddetmişti

03 Ekim 2021 15:14

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli golcüsü Karim Benzema, Kylian Mbappe'nin günün birinde Real Madrid'de forma giyeceğine inanıyor.

Geçen yaz transfer döneminin en çok konuşulan hikayelerinden bir tanesi, Mbappe - Real Madrid birlikteliği olmuştu. Real Madrid, uzun süre uğraşmasına rağmen PSG'yi bir türlü ikna edememiş ve transfer gerçekleşmemişti.

L'Equipe'e bir röportaj veren Karim Benzema, EURO 2020'de beraber oynadığı Mbappe ile ilgili görüşlerini de anlattı.

Benzema, "Mbappe daha fazlasını istiyor. Bir gün Real Madrid'de oynayacak. Ne zaman bilmiyorum ama gelecek. An meselesi..." dedi.

PSG, yaz transfer döneminde Mbappe için üç teklifi reddetmişti. Ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erdiği ve yenileme belirtisi olmadığı göz önüne alındığında, 22 yaşındaki oyuncu Ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşmelere başlayabilecek.

 

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