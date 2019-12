-MB: YILLIK ENFLASYON DÜŞECEK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Merkez Bankası tarafından temmuz ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yayımlanan değerlendirmede, geçen ay tüketici fiyatlarının yüzde 0,41 azaldığı, yıllık enflasyonun da yüzde 6,31 olarak hesaplandığı belirtilerek, ''Temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri ise öngörüldüğü şekilde sınırlı artışlar göstermiştir. Önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun düşeceği, çekirdek enflasyonun ise yavaş da olsa yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir'' ifadesine yer verildi. Merkez Bankasının değerlendirmesine göre, temmuz ayında hizmet fiyatları yüzde 0,74 arttı, grup yıllık enflasyonu 0,37 puan yükselerek yüzde 5,39 oldu. Kiralarda ılımlı artış eğilimi sürdü. Diğer taraftan, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerin gecikmeli etkileri ulaştırma hizmetleri fiyatlarına yansımaya bu dönem de devam etti. Yurtiçi paket tur fiyatlarındaki belirgin artışın (yüzde 23,89) etkisiyle eğlence ve kültür hizmetleri yıllık enflasyonu son iki ayda yaklaşık 8 puan yükselerek yüzde 13,27'ye ulaştı. Bu gelişmeler neticesinde mevsimsellikten arındırılmış göstergeler hizmet enflasyonunun ana eğiliminde sınırlı bir yükselişe işaret etti. Temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) grubu yıllık enflasyonunda son dönemlerde gözlenen artış eğilimi, temmuz ayında durakladı ve grup yıllık enflasyonu önceki aya kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek yüzde 5,50 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon giyim grubunda artış eğilimini korurken, dayanıklı mal (altın hariç) grubunda geriledi. -ALTIN FİYATI, TEMMUZ'DA YÜZDE 5,28 YÜKSELDİ- Aylık bazda beyaz eşya fiyatlarında yüksek oranlı bir azalış kaydedildi. Diğer taraftan, altın fiyatı temmuz ayında yüzde 5,28 oranında yükseldi. Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 0,30 oranında arttı. Bu gelişmede, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış neticesinde yükselen (yüzde 1,22) yurtiçi akaryakıt fiyatları belirleyici oldu. Bu dönemde belediyelerce belirlenen su tarifelerinde ve tüp gaz fiyatlarında düşüş gözlenirken, katı yakıt fiyatlarında ise artış meydana geldi. Böylelikle, Temmuz ayında enerji grubu yıllık enflasyonu 0,17 puan artarak yüzde 8,42 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 1,18 geriledi ve grup yıllık enflasyonu 0,48 puan azalarak yüzde 7,65 oldu. Söz konusu düşüşte taze meyve fiyatlarında gözlenen önemli orandaki (yüzde 27,61) gerileme etkili oldu, sebze fiyatları ise bu dönemde yükseldi. Ayrıca kırmızı et fiyatları, gümrük vergisi oranlarındaki artışın da etkisiyle yükselerek (yüzde 2,47) işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşü sınırladı. -KATI VE SIVI YAĞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR- İşlenmiş gıda grubunda, buğday fiyatlarındaki düşüşe rağmen ekmek ve tahıllar grubu fiyatları arttı. Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak ise işlenmiş et fiyatları yükseldi. Ayrıca bu dönemde şeker fiyatlarında da artış gözlendi. Bunun yanında, bir önceki yılın eylül ayından bu yana yükseliş eğiliminde olan katı ve sıvı yağ fiyatlarında artışlar, bu dönemde de belirgin biçimde sürdü. Söz konusu alt grup yıllık enflasyonu yüzde 24,95'e ulaştı. Sonuç olarak, islenmiş gıda grubu fiyatlarında süregelen artışların alt gruplar genelinde ivmelendiği gözlendi, grup yıllık enflasyonu 0,60 puanlık yükselişle yüzde 8,25'e ulaştı. -ÜRETİCİ FİYATLARI- Üretici fiyatları temmuz ayında aylık bazda değişmedi, yıllık enflasyon ise yüzde 10,34'e yükseldi. Tarım fiyatları bu dönemde meyve-sebze fiyat gelişmeleri sonucunda yüzde 6,06 oranında azaldı. Pamuk ve buğday fiyatlarında gerileme gözlendi, canlı hayvan ve ayçiçeği fiyatları ise belirgin bir değişim göstermedi. İmalat sanayi fiyatları bu dönemde yüzde 1,34 oranında yükseldi ve grup yıllık enflasyonu 1,27 puan artarak yüzde 13,85 oldu. Bu dönemde alt kalemlerin geneline yayılan fiyat artış eğilimi sürdü. Petrol ve ana metal fiyatları sırasıyla 3,31 ve 3,69 oranında artarken, bu kalemler dışlandığında da fiyat artışlarının hızlandığı görüldü. Ana Sanayi Grupları (MIGS) sınıflamasına göre incelendiğinde, temmuz ayında tüm alt kalemlerde fiyatlar arttı. Dayanıklı tüketim malları fiyatları bir önceki ayda olduğu gibi mobilya fiyatlarındaki artışın etkisiyle, dayanıksız tüketim malları fiyatları ise gıda imalatı fiyat gelişmeleri sonucunda yükseldi.