MB: Yıl sonu enflasyonu yüzde 6.54, dolar 1.69 TL

Merkez Bankası'nın anketine göre, 2009 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 6.54'e indi. Cari ay dolar kuru beklentisi 1,7479'dan 1,7108'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,7041'den 1,6999'a geriledi.



Merkez Bankası'nın, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketi'nin mart ayı ikinci dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, yüzde 0,43 olan cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,40'a, gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,64'den yüzde 0,61'e geriledi.



İki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise değişmedi ve yüzde 0,57'de kaldı.



Yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,58'den yüzde 6,54'e düştü. 12 ay sonrasının yıllık yüzde 6,70 olan TÜFE beklentisi yüzde 6,79'a yükselirken, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,37'den yüzde 6,47'ye yükseldi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 13,29'dan yüzde 12,80'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 12,90'dan yüzde 12,59'a geriledi.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 15,48'den yüzde 15,00'e düştü. Gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,95'den yüzde 14,81'e geriledi.



Cari açık beklentisi



Cari ay dolar kuru beklentisi 1,7479'dan 1,7108'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,7041'den 1,6999'a geriledi.



Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,7002'den 1,6971'e geriledi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi 16 milyar 779,8 milyon dolara geriledi. Mart ayının birinci döneminde beklenti 19 milyar 755,3 milyon dolar idi.



Cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi eksi yüzde 2'ye geriledi. Mart ayı birinci dönem beklenti anketinde beklenti eksi yüzde 1 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise değişmedi ve yüzde 2,3 düzeyinde kaldı.



