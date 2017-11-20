MB vadeli döviz satışlarına başlıyor, dolar 3.88 lirayı geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım \'DHA) - Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hızlı tırmanışa karşı uygulamayı kararlaştırdığı \"TL uzlaşmalı vadeli döviz\" satışlarına başlarken, dolar 3.86 liradan girdiği yeni haftanın ilk gününde 3.88 liranın üzerine yükseldi.

Merkez Bankası\'nın Cumartesi günü açıkladığı kararına göre, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla döviz kuru riski koruması sağlayacak \"TL uzlaşmalı vadeli döviz\" işlemleri çerçevesinde döviz satış ihaleleri düzenlenecek.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verilmiştir. 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olması planlanmaktadır\" denildi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Merkez Bankası bugün başlayacak ihalelerde, döviz satış vadeleri bir, üç ve altı ay olarak gerçekleştirilecek ve yıl sonuna kadar tutar en çok 3.0 milyar dolar olarak. Merkez Bankası\'nın bugün açıkladığı takvime göre bugün 150 milyon dolarlık bir ay vadeli, 100 milyon dolarlık üç ay vadeli ve 100 milyon dolarlık altı ay vadeli ihale yapılacak.

Merkez Bankası\'nın takviminee göre haftada üç kez 150 milyon dolar tutarında bir ay vadeli, haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında üç ay vadeli, iki haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında 6 ay vadeli ihale düzenlenecek.

ABD Merkez Bankası\'dan (Fed) Aralık ayında faiz artışı beklentileri ve iç gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son günü 3.90 lirayı gören dolar yeni haftaya dolar 3.86 - 3.87 aralığında başladıktan sonra 3.8865 liraya kadar yükselirken, geçen hafta 4.60 lirayı gören euro da yeni güne 4.54 - 4.55 lira aralığında başladıktan sonra 4.5654 liraya çıktı.

Yeni haftaya yüzde 0.15 yükselişle 106 bin 399 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, ilk işlemlerde eksiye geçerek, yüzde 0.61 düşüşle 105 bin 586 puana kadar geriledi.